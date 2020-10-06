Азербайджанская армия не воюет с армянским народом

Обстрел мирного азербайджанского населения, однозначно, кроме чувства возмущения ничего не вызывает.

Как передает Day.Az, об этом сказала Trend руководитель детского театра-студии "Гюнай" Лариса Тарусова.

"Когда услышала про этот вопиющий факт - ракетный обстрел Гянджи, весь вечер плакала. Я родилась в этом прекрасном городе и прожила там 10 лет, года два - три тому назад была в Гяндже, с трепетом ходила по улицам, вспоминая свое детство.

Также были подвергнуты обстрелу Мингячевир, Бейлаган, Барда, Хызынский, Абшеронский районы, погибли 27 и ранен 141 мирный житель. Как они могут так поступать, обстреливать мирных людей, которые ни в чем не виноваты - это сродни поведению фашистов. Единственное чему я удивляюсь - почему мировая общественность, международные организации могут на это спокойно реагировать, почему не пресекают это?! У меня гипертрофированное чувство Родины. Я всем своим знакомыми говорю - если бы не возраст, то я пошла бы защищать Отчизну", - отметила Тарусова.

Как подчеркнула руководитель детского театра-студии "Гюнай", сейчас весь многонациональный Азербайджан как никогда сплочен в едином порыве избавить Родину от оккупантов.

"На фронт уходят наши отважные ребята, с целью защитить территориальную целостность Азербайджана. Азербайджанская армия воюет не против армянского народа, но против агрессоров, оккупировавших наши земли. Патриотический дух в стране очень высок, ситуация весьма сильно сплотила представителей всех национальностей, проживающих в Азербайджане. Я желаю только одного - чтобы мы наконец вернули Карабах!

В Азербайджане отсутствует разделение граждан по национальному и религиозному признаку, люди всех возрастов, плечом к плечу, в едином порыве готовы защитить родную землю. Я русская, мои родители коренные бакинцы, Азербайджан - моя Родина, которую я безгранично люблю, ценю и хочу защитить!

В коллективе нашего театра занимаются дети разных национальностей - азербайджанцы, русские, лезгины, татары, евреи и все они очень сильно любят свою страну. Наш театр выступает с постановкой "Ходжалы" и дети проживают боль этой трагедии через самих себя.

Моему возмущению не было придела, когда я узнала, как во дворе разрушенной мечети, на наших оккупированных землях, пасут свиней, это такое надругательство! У этих людей нет ничего святого, ведь синагога, храм, мечеть - пристанище Бога", - сказала Лариса Тарусова.