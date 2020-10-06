https://news.day.az/society/1277303.html В Азербайджане коронавирусом заразились еще 11 школьников
В Азербайджане коронавирусом заразились еще 11 школьников
Министерство образования распространило информацию о последней ситуации в связи с коронавирусом в средних школах.
Как сообщили во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, шестого октября у восьми учеников и двух работников общеобразовательных школ была зафиксирована температура тела выше 37 градусов.
Коронавирусом инфицировались еще 11 учащихся и 3 работников.
На дистанционное обучение были переведены одна школа и три класса.
В целом на удаленное обучение до сих пор переведены две школы и 28 классов.
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