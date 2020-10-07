Я верю в нашу победу, к которой нас ведет Президент Ильхам Алиев

Хочу, чтобы находящиеся под оккупацией земли вернулись Азербайджану, и люди, которые около 30 лет назад потеряли свои дома, возвратились туда и зажили мирно и спокойно, сказала Trend главный тренер сборной Азербайджана по художественной гимнастике Мариана Василева, передает Day.Az.

Мариана Василева, переехавшая в Азербайджан из Болгарии несколько лет назад, отмечает - ее позиция в данном вопросе солидарна с позицией руководства страны и всех ее граждан.

"Я гражданка Азербайджана, и моя позиция ни в коем случае не отличается от позиции любого гражданина страны. Буквально сегодня утром мне позвонили с национального болгарского радио, чтобы узнать мое мнение. На что я ответила, что мой взгляд - это позиция гражданина Азербайджана.

Получаю звонки и сообщения со всех уголков мира, в которых люди отмечают, что следят за событиями в нашей стране. Они особо подчеркивают, что Президент Азербайджана Ильхам Алиев - высокообразованный, мудрый и грамотный политик. Я верю в нашу победу, в победу, к которой нас ведет Верховный Главнокомандующий Вооруженными силами Азербайджанской Республики, Президент Ильхам Алиев.

Да, я вижу, что в зарубежной прессе выходит очень много неправильной, недостоверной информации. Но ведь есть принятые Советом безопасности ООН резолюции, и там указано, что Нагорный Карабах и прилегающие к нему территории - это Азербайджан. И военные действия на данный момент проходят на земле Азербайджана. Это знают все, может это кому-то не нравится, но есть факт, и против этого факта нельзя идти. В свою очередь я стараюсь объяснять истину людям, которые не владеют, но хотят получить достоверную информацию. Мне также больно, когда я вижу, что в 21 веке мы теряем молодых ребят на войне, они отдают свои жизни за целостность нашей Родины", - отметила главный тренер сборной Азербайджана по художественной гимнастике.

Мариана Василева подчеркнула, что обстрел мирных жителей Гянджи, Мингячевира, Барды, Хызы, Абшеронского района - это провокация.

"Считаю, обстрел мирного населения и гражданских объектов страшной провокацией. В воскресенье разговаривала с нашим тренером в Гяндже, она поведала, что буквально в 60 метрах от ее дома упал снаряд, и слава Богу, что он не разорвался. Также общалась с нашей спортсменкой и ее родителями из Мингячевира. Когда люди гибнут на войне, на фронте - очень тяжело, но когда гибнут мирные жители - это вдвойне тяжело.

В результате обстрела Гянджи вооруженными силами Армении получила ранения жительница города армянского происхождения. То, что сегодня в Азербайджане проживают тысячи армян, еще раз демонстрирует, что Азербайджан - миролюбивая страна.

Азербайджан многонациональная страна, где в мире и согласии живут люди разных национальностей. В нашу сборную команду по художественной гимнастике входят азербайджанки, лезгинки, талыши, русские, украинцы - все мы работаем мирно, тихо, у нас никогда не было и не будет конфликтов.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева всегда заботятся о гражданах своей страны, и каждый житель Азербайджана, или даже гость, вне зависимости от национальности и вероисповедания чувствуют себя частью этого народа", - добавила она.