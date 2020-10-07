Гусейн Гасанов: Азербайджан за справедливость, он возвращает свои территории

Известный российский блогер азербайджанского происхождения Гусейн Гасанов поддержал справедливую позицию Азербайджана в освободительной войне.

Как передает Day.Az, об этом блогер написал в своем аккаунте в социальной сети Instagram.

На странице, которая насчитывает почти 15 миллионов подписчиков, Гусейн Гасанов поделился видео и написал:

"Банда, у меня огромная аудитория и я не согласен делить её на нации или народности, для меня все люди - люди!

Прошу Вас быть терпимыми к моим словам и подойти с пониманием, я не формирую вражеский дзот для Армении, я представляю свою нацию, ведь я - Азербайджанец и очень горжусь этим.

Сейчас в СМИ и медиа, огромное количество провокаций, жаждущих войны и ждущих крови... Я не хочу, чтобы дети росли с местью, чтобы женщины наших народов проливали слёзы над могильниками своих родных, чтобы матери теряли детей, у нас уже был опыт войны - это не есть хорошо!

Хочу, чтобы Вы понимали, что Азербайджан за справедливость, и сейчас он возвращает свои оккупированные территории".

#KarabakhisAzerbaijan".