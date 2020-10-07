https://news.day.az/society/1277408.html Пенсионер, перечисливший 180 манатов в Фонд поддержки ВС Азербайджана: "Ради солдат не жаль и жизни!" - ФОТО - ВИДЕО
Пенсионер, перечисливший 180 манатов в Фонд поддержки ВС Азербайджана: "Ради солдат не жаль и жизни!" - ФОТО - ВИДЕО
Фото азербайджанского пенсионера, который накануне из своей пенсии перечислил 180 манатов в Фонд помощи Вооруженным силам, растрогало все население страны.
Как передает Day.Az, завотделом по связям с общественностью Агентства социальных услуг, подведомственного Министерству труда и социальной защиты населения, Мурад Гашимов навестил героя дня. Им оказался житель села Баш Кюнгют Шекинского района Хикмет Мусаев.
Пожилой человек подчеркнул, что таким образом он пытался внести свой посильный вклад в поддержку азербайджанской армии.
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