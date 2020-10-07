Пенсионер, перечисливший 180 манатов в Фонд поддержки ВС Азербайджана: "Ради солдат не жаль и жизни!"

Фото азербайджанского пенсионера, который накануне из своей пенсии перечислил 180 манатов в Фонд помощи Вооруженным силам, растрогало все население страны.

Как передает Day.Az, завотделом по связям с общественностью Агентства социальных услуг, подведомственного Министерству труда и социальной защиты населения, Мурад Гашимов навестил героя дня. Им оказался житель села Баш Кюнгют Шекинского района Хикмет Мусаев.

Пожилой человек подчеркнул, что таким образом он пытался внести свой посильный вклад в поддержку азербайджанской армии.