Восстановлено газоснабжение некоторых территорий в прифронтовой зоне

Возобновлена подача газа в некоторые территории, газоснабжение которых было ограничено из-за напряженной ситуации в прифронтовой зоне.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении штаба, созданного в ПО "Азеригаз".

"С 09:00 7 октября обеспечено газоснабжение 5 населенных пунктов Физулинского района (сёла Ашагы Кюрдмахмудлу, Юхары Кюрдмахмудлу, Мирзанагилы, Ахмедалылар и Газахлар). В настоящее время Бейлаганский и Бардинский районы полностью обеспечены газом. В Агдамском районе 6 населенных пунктов находятся в процессе обеспечения природным газом. В других населенных пунктах газоснабжение временно ограничено. Газоснабжение Тертерского района полностью ограничено", - говорится в сообщении.