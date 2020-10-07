МЧС Азербайджана распространило заявление в связи с армянскими провокациями

Как известно, начиная с 27 сентября, вооруженные силы Армении осуществляют широкомасштабные провокации, обстреливая из установок тяжелой артиллерии, ракет гражданские объекты, в том числе индивидуальные и многоквартирные дома, хозяйства в густонаселенных азербайджанских пунктах - городах и селах, расположенных за пределами зоны боевых действий, что приводит к разрушениям и пожарам.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на сайт Министерства по чрезвычайным ситуациям, всего за указанный период соответствующие силы Министерства по чрезвычайным ситуациям были мобилизованы для предотвращения пожаров в 21 индивидуальных домах, 2 квартирах, 20 хозяйствах, 2 торговых и 1 инфраструктурном объектах, а также 10 пожаров на территориях кладбища, камышовой местности, открытых участков и Национального парка Аггель. Следует отметить, что в ряде случаев вмешательство с целью проведения работ по пожаротушению из-за интенсивного огня противника, подвергнувшего территории артобстрелу, не представлялось возможным.

Кроме того, 9 пострадавших и 2 тела были извлечены из-под завалов домов, разрушенных ракетным обстрелом противника, и переданы по назначению.

С целью подготовки населения к чрезвычайным ситуациям Министерство регулярно проводит просветительские мероприятия с разъяснением правил поведения в ЧС. Благодаря просветительской работе, проводимой в общеобразовательных, средних и высших учебных заведениях, медицинских, промышленных, туристических и других учреждениях, а также посредством СМИ и социальных сетей, обеспечивается формирование соответствующих поведенческих привычек, связанных с чрезвычайными ситуациями. Также в целях подготовки и просвещения населения в области гражданской обороны Министерство организует курсы и тренинги по гражданской обороне, проводит комплексные учения по ГО, просветительские и другие мероприятия по обеспечению безопасности людей, проживающих в населенных пунктах прифронтовой зоны.