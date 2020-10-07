Мир переживает вторую волну COVİD-19

За прошедшие сутки в Азербайджане выявлено еще 143 случая заражения коронавирусом, 126 человек вылечились, 2 человека скончались.

Как передает Day.Az, пандемия COVID-19, оставшаяся на втором плане последние несколько дней, уже переживает вторую волну в некоторых странах.

Обращаясь к населению, местные специалисты еще раз обратили внимание на меры безопасности.

Член рабочей группы по инфекционным заболеваниям Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Назрин Мустафаева подчеркнула, что категорически нельзя пренебрегать мерами безопасности.

По мере смены сезонов возрастает риск распространения инфекционных заболеваний. Воздух охлаждается, а во многих случаях нахождение в закрытых помещениях приводит к распространению развитию болезни. Тайяр Эйвазов, главный инфекционист Медицинского университета, говорит, что для защиты как от гриппа, так и от коронавируса все же следует выполнять рекомендации, которые давались всем в течение нескольких месяцев.

Следует отметить, что на данный момент в стране коронавирусом заразился 40931 человек, из которых 38713 прошли лечение, 600 умерли и 1618 являются активными пациентами.

За прошедшие сутки было проведено 5 203 теста на выявление новых случаев заражения, а всего за прошедший период было проведено 1 145 397 тестов.