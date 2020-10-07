В Азербайджане выявлено 182 случая заражения коронавирусом, 145 человек вылечились, 2 человека скончались.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете министров.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 41 113 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Из них 38 858 человек выздоровели, 602 скончались, число активных больных - 1 653.

За минувшие сутки в Азербайджане проведен 5 261 тест на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом.

Всего проведено 1 150 658 тестов.