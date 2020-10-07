Главный инфекционист Азербайджана освобожден от должности

Главный инфекционист Минздрава Джалал Исаев освобожден от занимаемой должности, сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Минздрав Азербайджана.

Исаев освобожден от должности по собственному желанию.

На его место назначен Тайар Эйвазов.