https://news.day.az/society/1277475.html Главный инфекционист Азербайджана освобожден от должности
Главный инфекционист Азербайджана освобожден от должности
Главный инфекционист Минздрава Джалал Исаев освобожден от занимаемой должности, сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Минздрав Азербайджана.
Исаев освобожден от должности по собственному желанию.
На его место назначен Тайар Эйвазов.
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