В результате армянского ракетного обстрела Геранбоя погибла женщина

Агрессорская Армения продолжает террористические действия в отношении нашего гражданского населения, грубо нарушая нормы и принципы международного права.

Как сообщили Day.Az в Генеральной прокуратуре, в результате очередного обстрела со стороны армян около 07.00 08.10.2020 села Шахмамедли Геранбойского района погибла жительница села Гулиева Турйан Тофиг гызы (1957 г.р.), дому нанесен ущерб.

Кроме того, в результате нанесения ракетного удара по городу Гянджа в 04 часа 08.10.2020 года вооруженными силами Армении был нанесен материальный ущерб нескольким гражданским объектам, 1 автомобилю и нескольким жилым зданиям.

В настоящее время сотрудниками органов прокуратуры проводятся все возможные в боевых условиях оперативно-следственные действия.