В бакинских автобусах усилили контроль за ношением масок

"Наблюдения последних дней показывают, что некоторые пассажиры до сих пор не носят маску в автобусах, транспортных обменных центрах и на остановках, что увеличивает риск заражения. В связи с этим с нашей стороны предпринимаются дополнительные меры для соблюдения правила ношения медицинских масок водителями и пассажирами в автобусах".

Об этом Day.Az сообщили в Бакинском транспортом агентстве (БТА).

Согласно информации, сотрудники БТА усилили контроль за ношением медицинских масок водителями и пассажирами.

"Учитывая, что ношение медицинской маски является обязательным, мы еще раз рекомендуем пассажирам подходить к этим вопросам с пониманием и социальной ответственностью", - говорится в сообщении.