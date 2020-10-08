https://news.day.az/society/1277790.html От армянских обстрелов погибли 31 мирный житель Азербайджана - последние данные
От армянских обстрелов погибли 31 мирный житель Азербайджана - последние данные
Генпрокуратура распространила информацию о потерях среди гражданского населения в результате обстрела армянскими вооруженными силами из тяжелой артиллерии населенных пунктов Азербайджана.
Как сообщили Day.Az в пресс-службе Генпрокуратуры, с 27 сентября 2020 года до сегодняшнего дня погиб 31 мирный житель, 154 человека получили ранения.
Кроме того, 133 гражданским объектам и 928 частным домам нанесен ущерб.
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