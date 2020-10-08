https://news.day.az/society/1277797.html В Бакинском Кафедральном Соборе Жен Мироносец прошло богослужение за победу азербайджанской армии - ФОТО
В Бакинском Кафедральном Соборе Жен Мироносец прошло богослужение за победу азербайджанской армии - ФОТО
Сегодня утром в Кафедральном Соборе Жён Мироносец в Баку прошло православное богослужение во имя наступления скорого и крепкого мира на всей Азербайджанской земле, включая Нагорный Карабах.
Как сообщили АПА в Соборе, богослужение прошло с соблюдением правил социального дистанцирования, передает Day.Az.
"Мы молимся за нашу родину Азербайджан, за наш народ, за нашу доблестную армию, денно и нощно защищающую наше спокойствие и безопасность. За то, чтобы господь укрепил и наполнил сердца наших солдат отвагой и верой в победу. Мы молимся за то, чтобы мир как можно быстрее пришёл на нашу землю. Карабах - это Азербайджан!", - сообщили в Соборе.
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