В Бакинском Кафедральном Соборе Жен Мироносец прошло богослужение за победу азербайджанской армии

Сегодня утром в Кафедральном Соборе Жён Мироносец в Баку прошло православное богослужение во имя наступления скорого и крепкого мира на всей Азербайджанской земле, включая Нагорный Карабах.

Как сообщили АПА в Соборе, богослужение прошло с соблюдением правил социального дистанцирования, передает Day.Az.

"Мы молимся за нашу родину Азербайджан, за наш народ, за нашу доблестную армию, денно и нощно защищающую наше спокойствие и безопасность. За то, чтобы господь укрепил и наполнил сердца наших солдат отвагой и верой в победу. Мы молимся за то, чтобы мир как можно быстрее пришёл на нашу землю. Карабах - это Азербайджан!", - сообщили в Соборе.