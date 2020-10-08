В бакинской синагоге помолились за победу азербайджанской армии

Живущие в Азербайджане евреи-ашкенази сегодня собрались в синагоге в Баку и помолились за победу нашей доблестной армии, которая продолжает бороться за обеспечение территориальной целостности нашей страны.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, наши соотечественники евреи с большим уважением и искренностью пожелали у Бога скорейшего прекращении войны, с учетом освобождения наших земель, возвращения наших солдат домой в полном здравии, полного обеспечения территориальной целостности Азербайджана и пожелали установления мира в нашей стране и во всем мире.

Обряд был осуществлён с учетом всех ограничений периода пандемии и с особого разрешения. Выступая на молитвенной церемонии главный раввин ашкенази Азербайджана Шнеор Сегал отметил, что еврейская община Азербайджана всегда поддерживала азербайджанский народ.

"Мы очень любим свою родину - Азербайджан, защищать ее для нас огромная честь. Мы, как представители разных национальностей и религий, можем с комфортом жить и представлять нашу культуру и религию. Мы молимся за каждого солдата, сражающегося сегодня за Родину и за всю армию в целом, мы просим от Бога победы без больших потерь. Мы верим, что следующую церемонию проведем именно в Шуше", - отметил он.