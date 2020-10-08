В бакинской синагоге помолились за победу азербайджанской армии - ФОТО
Живущие в Азербайджане евреи-ашкенази сегодня собрались в синагоге в Баку и помолились за победу нашей доблестной армии, которая продолжает бороться за обеспечение территориальной целостности нашей страны.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, наши соотечественники евреи с большим уважением и искренностью пожелали у Бога скорейшего прекращении войны, с учетом освобождения наших земель, возвращения наших солдат домой в полном здравии, полного обеспечения территориальной целостности Азербайджана и пожелали установления мира в нашей стране и во всем мире.
Обряд был осуществлён с учетом всех ограничений периода пандемии и с особого разрешения. Выступая на молитвенной церемонии главный раввин ашкенази Азербайджана Шнеор Сегал отметил, что еврейская община Азербайджана всегда поддерживала азербайджанский народ.
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