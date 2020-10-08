В Азербайджане выявлен еще 191 случай заражения коронавирусом, 154 человека вылечились, один человек скончался.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете министров.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 41 304 случая заражения коронавирусной инфекцией. Из них 39 012 человек вылечились, 603 человека скончались, число активных больных - 1 689.

До сегодняшнего дня в Азербайджане проведено 1 156 938 тестов на выявление новых случаев заражения коронавирусом, за последние сутки - 6 280 тестов.