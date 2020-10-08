https://news.day.az/society/1277833.html В Азербайджане выявлен еще 191 случай заражения коронавирусом - 154 человека вылечились
В Азербайджане выявлен еще 191 случай заражения коронавирусом - 154 человека вылечились
В Азербайджане выявлен еще 191 случай заражения коронавирусом, 154 человека вылечились, один человек скончался.
Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете министров.
До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 41 304 случая заражения коронавирусной инфекцией. Из них 39 012 человек вылечились, 603 человека скончались, число активных больных - 1 689.
До сегодняшнего дня в Азербайджане проведено 1 156 938 тестов на выявление новых случаев заражения коронавирусом, за последние сутки - 6 280 тестов.
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