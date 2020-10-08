Азербайджанцы Польши выразили протест в связи с недопустимым поступком польского депутата

Координационный совет азербайджанцев Польши и Дом Азербайджана в Польше адресовали Сейму (парламент) страны письмо с выражением протест. Причиной этого стал демарш депутат Марты Кубьяк, перечислившей свою месячную зарплату сепаратистскому так называемому "нагорно-карабахскому режиму".

Как сообщили в четверг Day.Az в Государственном комитете по работе с диаспорой, в письме было подчеркнуто, что дружба между Азербайджаном и Польшей имеет давнюю историю, а действия депутата Кубьяк ошибочны и аморальны.

"Перечисление зарплаты не признанному ни одной страной или международной организацией сепаратистскому "нагорно-карабахскому режиму" и публичное объявление этого не должно быть основной миссией депутата. Это противоречит национальному законодательству Польши, а также ее обязательствам перед Совбезом, Генассамблеей ООН, Евросоюзом, Организацией исламского сотрудничества и ОБСЕ", - говорится в письме.

Акцентировав внимание на том, что эти незаконные действия и неуместное поведение депутата вредят взаимоотношениям между Азербайджаном и Польшей, наши соотечественники призвали членов Сейма осудить эти действия.

Председатель Совета азербайджанцев Польши Фарид Джафарли и живущие в этой стране другие наши соотечественники также направили электронные письма с протестами депутату Марте Кубьяк.