Омбудсмен направила открытое письмо в организацию «Amnesty International»

Уполномоченный по правам человека Азербайджанской Республики (Омбудсмен) Сабина Алиева направила открытое письмо в организацию "Amnesty International".

Как сообщили Day.Az в Аппарате Омбудсмена, 5 октября организация "Amnesty International" распространила на своем официальном интернет-сайте заявление, опирающееся на предвзятые, односторонние факты и двойные стандарты.

Перед распространением каких-либо заявлений в связи с армяно-азербайджанским нагорно-карабахским конфликтом Омбудсмен призвала ссылаться на резолюции ООН №№ 822, 853, 874 и 884, требующие безоговорочного вывода вооруженных сил страны-оккупанта Армении из Нагорного Карабаха и 7 окружающих его районов Азербайджанской Республики.

В обращении Омбудсмен подчеркнула, что Армения около 30 лет удерживает под контролем оккупированные территории, из-за этой оккупации более 1 миллиона человек стали беженцами и вынужденными переселенцами, всё это время Армения продолжала совершать военные преступления.

В заключение с учетом того, Азербайджан проводит контрнаступление для восстановления своей территориальной целостности, Омбудсмен призвала международную общественность потребовать от Армении прекратить эту оккупацию и не допускать двойных стандартов для того, чтобы обеспечить возвращение на родные земли беженцев и вынужденных переселенцев.