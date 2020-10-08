Русская община Гянджи и Западного региона осудила провокацию армян

Русская община Гянджи и Западного региона выступила с заявлением в связи с обстрелом гражданского населения со стороны Армении.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, в заявлении говорится:

"Мы, Российская община в Гяндже и Западном регионе, заявляем, что оккупант Армения продолжает грубо нарушать нормы и принципы международного гуманитарного права, Женевские конвенции, в том числе Конвенцию о защите гражданского населения во время войны от 12 августа 1949 года, а также Конвенцию ООН о правах ребенка и другие документы в сфере защиты прав человека.

Так, последние два дня армяне помимо других городов и районов республики обстреливают город Гянджа, не являющийся зоной боевых действий. В результате этого погиб один мирный житель, более 30 жителей, в том числе 6 детей в возрасте от 10 месяцев, получил травмы различной степени тяжести, нанесен большой ущерб инфраструктуре города.

Мы - этническое русское население, живущее на территории, обеспокоены нацеливанием армянской стороной на гражданское население, решительно осуждаем агрессивные действия руководства Армении, полностью поддерживаем позицию и деятельность Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева по урегулированию нагорно-карабахского конфликта.

Заявление подписали:

Валерий Козин

Ирина Калашникова

Дмитрий Козин

Татьяна Орлинская

Юрий Котляров

Елена Лазарова

Дмитрий Криченко

Лариса Велиева.

Отметим, что в Гяндже и западном регионе проживает около 15 тысяч лиц русской национальности.