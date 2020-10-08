Из Суговушана началась подача воды в три района

После освобождения азербайджанской армией села Суговушан обеспечена подача воды из Суговушанского водохранилища.

Как сообщили Day.Az в ОАО "Мелиорация и водное хозяйство Азербайджана", в настоящее время в результате регулирования вод, сбрасываемых из водохранилища, обеспечена подача воды в Тертерский, Геранбойский и Евлахский районы, а также обеспечен экологический баланс.

Поступление воды самотеком на эти территории приведет к снижению спроса на использование имеющихся на данных территориях субартезианских скважин и экономии электроэнергии.

Помощник Президента Азербайджана Хикмет Гаджиев также поделился на своей странице в Тwitter публикацией о начале подачи воды из водохранилища. Он написал, что 30-летний экологический террор завершился освобождением села Суговушан от оккупации: "Река Тертер полноводная. Армения целенаправленно и постоянно перекрывала поток воды. В Тертерском, Гёранбойском и Евлахском районах Азербайджана будет обеспечено экологическое равновесие".