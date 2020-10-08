В Азербайджане еще у 23 учащихся выявлен коронавирус

Министерство образования Азербайджана распространило информацию о ситуации с коронавирусом в общеобразовательных учреждениях.

Как передает Day.Az со ссылкой на министерство, за сутки число учащихся с температурой тела выше 37 градусов составило 27, работников - 1.

За сутки коронавирус выявлен у 23 учащихся и 6 работников.