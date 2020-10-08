https://news.day.az/society/1277919.html В Азербайджане возобновлен процесс электронного перевода учащихся
В Азербайджане возобновлен процесс электронного перевода учащихся
15 октября с 11:00 часов будет продолжен процесс электронного перевода учащихся, сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на минобразования.
Чтобы пользоваться системой, необходимо зарегистрироваться на портале www.sy.edu.az.
Процесс перевода учащихся в электронной форме способствует более прозрачному установлению контакта между родителями и школой.
Отметим, что с 11 сентября в связи с обеспечением комплектации классов прием запросов на портале www.sy.edu.az был приостановлен.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре