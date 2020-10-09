Армения в очередной раз открыто демонстрирует свою политику вандализма

Армения проводит политику культурной чистки на оккупированных территориях Азербайджана, целенаправленно уничтожая историческое и культурное наследие страны.

Об этом сказали Trend в Национальной комиссии Азербайджана по ЮНЕСКО, передает Day.Az.

Было отмечено, что незаконная деятельность Армении, направленная против материального и нематериального культурного наследия Азербайджана, в частности взятие под прицел, незаконное присвоение и изменение особенностей исторических памятников является грубейшим нарушением ряда Конвенций ЮНЕСКО, а также Гаагской конвенции о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта от 1954 года и протоколов к ней, Международной конвенции об охране всемирного культурного и природного наследия от 1972 года, Всемирной конвенции об авторском праве от 1952 года, Конвенции об охране нематериального культурного наследия от 2003 года и других международных правовых документов.

Наряду со зверским разрушением Арменией культурных, исторических и религиозных памятников на оккупированных территориях Азербайджана, они под видом "реставрации" арменизируются. В качестве примера можно привести "ремонтные работы", проведенные Арменией в мечети "Юхары Говхар Ага" и Шушинской крепости, которые считаются главными символами древнего азербайджанского города Шуша. Оба образца культурного наследия в 2001 году были включены в Предварительный Список всемирного наследия от Азербайджана под названием "Шушинский историко-архитектурный заповедник". Политика культурной чистки, проводимая Арменией, противоречит Конвенции ЮНЕСКО об охране всемирного культурного и природного наследия от 1972 года. В связи с этим азербайджанская сторона регулярно ставит вопрос перед руководством ЮНЕСКО о принятии соответствующих мер, сказали в Национальной комиссии.

Как отмечается, в связи с этим следует отметить, что есть факты в связи с вывозом в Армению и продажи на "черном рынке" образцов богатого материального и культурного наследия азербайджанского народа, обнаруженного в результате незаконных археологических раскопок на территориях Азербайджана, оккупированных Арменией. Следует подчеркнуть, что это противоречит Конвенции ЮНЕСКО о мерах, направленных на запрещение и предупреждение незаконного ввоза, вывоза и передачи права собственности на культурные ценности от 1970 года. Это грубое нарушение Арменией международного права, в том числе обязательств, изложенных в конвенции, участником которой является Армения.

Было подчеркнуто, что разоблачение фактов уничтожения Арменией культурного и исторического наследия Азербайджана, а также предотвращение провокаций Армении занимают особое место в деятельности Азербайджана в различных комитетах ЮНЕСКО. Вопрос в связи с противоречащей международному праву деятельностью Армении регулярно поднимается азербайджанской стороной в соответствующих комитетах ЮНЕСКО, и озвучивается призыв принять меры для предотвращения этой деятельности Армении. Таким образом, Азербайджан как государство-член Комитета по защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта (2011-2019 годы), Межправительственного комитета по охране нематериального культурного наследия (2018-2022 годы) постоянно держал этот вопрос в центре внимания и регулярно продолжает принимать соответствующие меры.

Следует отметить, что приоритетом для Азербайджана также является защита нематериального культурного наследия страны, которое армянская сторона пытается присвоить. Так, в 2013 году в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, нуждающегося в срочной охране, была включена "Традиционная карабахская конная игра Човган", а в 2018 году - "Яллы (Кочери, Тензере), традиционные групповые танцы Нахчывана". Азербайджан как ответственный и надежный партнер ЮНЕСКО придает особое значение выполнению международных конвенций. Книга "Охрана культурных ценностей: военный справочник", подготовленная ЮНЕСКО при поддержке Азербайджана в 2016 году, была признана международными организациями как важный вклад в защиту культурного наследия во время вооруженных конфликтов.

Было подчеркнуто, что вооруженные силы Армении, начиная с четвертого октября 2020 года, по приказу военно-политического руководства Армении, обстреливают из тяжелой артиллерии Гянджу, второй по величине город Азербайджана и центр древней истории и культуры. В результате серьезно пострадал исторический памятник, находящийся под государственной охраной (инв. 3838). Нанеся ракетные удары по Гяндже, древнему историческому и культурному центру Азербайджана, беря под прицел культурное наследие и всемирные ценности тюркского мира, Армения в очередной раз открыто продемонстрировала свою продолжающуюся на протяжении многих лет политику вандализма.

Как сказали в Национальной комиссии Азербайджана по ЮНЕСКО, в Гяндже насчитывается 195 недвижимых исторических и культурных памятников, взятых на государственную регистрацию. Расположенная на Великом Шелковом пути Гянджа на протяжении веков была известна как центр культуры и науки, является городом, где жили и творили такие выдающиеся личности, как великий азербайджанский поэт и мыслитель Низами Гянджеви, поэтесса Мехсети Гянджеви, 900-летие творчества которой в 2013 году отметили на уровне ЮНЕСКО, а 23 сентября 2020 года Гянджа была избрана членом Глобальной сети обучающихся городов ЮНЕСКО.

"Наша страна, поднимая вопрос о защите культурного наследия тюркского мира в международных организациях, в том числе на заседаниях национальных комиссий и комитетов по ЮНЕСКО стран-членов ТЮРКСОЙ, постоянно призывает к совместным усилиям по защите памятников тюркского мира", - сказали в Комиссии.