Армения целенаправленно уничтожает исторические и культурные ценности Азербайджана на оккупированных территориях. Об этом сказали Trend в пятницу в правительстве Турции, передает Day.Az.

Как отметили в правительстве Турции, Армения преследует цель стереть с оккупированных территорий многовековые следы азербайджанцев.

"Есть сотни фактов о том, как армяне уничтожили не только мечети, но и кладбища азербайджанцев в Агдаме в Шуше, а также на всех оккупированных территориях" - сказали в правительстве Турции.

В правительстве Турции отметили, что данные действия Армении ни что иное, как террор в отношении исторических ценностей.

"Также есть факты о том, что армяне вывозят исторические ценности из оккупированных территорий и продают их на черном рынке в европейских странах", - сказали в правительстве Турции.

Отметим, что мишенями агрессии и актов террора армян против Азербайджана являются, в том числе религиозные и исторические памятники страны.

По данным Госкомитета по работе с религиозными структурами, на оккупированных территориях Азербайджана более 900 зарегистрированных государством исторических и культурных памятников: "На самом деле были тысячи исторических памятников, которые не попали в этот список. По некоторой информации, было более 1500 незарегистрированных памятников, десятки памятников международного значения, свыше 900 кладбищ. Так, на оккупированных территориях было 403 историко-религиозных памятника, включая 67- мечетей, 144 - храма, 192 - святилища. Армяне разрушают такие артефакты с целью уничтожения нашего исторического прошлого. Полностью сносятся все памятники, имеющие признаки национальной принадлежности, древней истории, национальных и религиозных традиций азербайджанского народа. Армяне пытаются арменизировать и присвоить их. Разрушаются памятники, которые находятся на оккупированных территориях, их переделывают под предлогом ремонта. Такие действия, оцениваемые в международных конвенциях как преступления против человечества, являются актами агрессии против общечеловеческой культуры. Под предлогом ремонтно-восстановительных работ армяне значительно изменили интерьер мечети "Юхары Гёвхар ага" в Шуше - жемчужине Карабаха, нанесли ущерб художественно-эстетическим ценностям исторического памятника, утверждая, что якобы этот памятник не принадлежал азербайджанскому народу. Все это доказательство политики "отчуждения и присвоения" армян. Факт использования в качестве хлева Джума-мечети в Агдаме, сожженной через год после оккупации Агдама, известен всем миру. Также армяне присвоили исторические албанские христианские церкви, находящиеся на оккупированных территориях, и не имеющих никакого отношения к армянской церкви, переиначены на армянский лад их архитектурные особенности, с последующим объявлением их армянскими Аналогичная участь также постигла культурное наследие, расположенное на исторически исконно азербайджанских землях на территории современной Армении".