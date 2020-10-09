В Международные организации отправлен отчет о фактах армянского террора

Уполномоченная по правам человека (омбудсмен) Азербайджана Сабина Алиева представила отчет по результатам очередного расследования фактов армянской агрессии, сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Аппарат омбудсмена.

Документ охватывает период с 4 по 6 октября 2020 года и подготовлен на основе информации, собранной на местах в ходе расследования фактов гибели мирных людей и разрушений в результате артиллерийского и ракетного обстрела вооруженными силами Армении населенных пунктов Азербайджана, а также встреч с ранеными и понесшими ущерб в результате армянского обстрела Гянджи - второго по величине города Азербайджана.

Отчет омбудсмена направлен генсеку ООН, а также СБ ООН, Верховному комиссару по правам человека ООН, Верховному комиссару по вопросам беженцев ООН, Совету по правам человека ООН, ЮНИСЕФ, ЮНЕСКО, ЕС, СЕ, руководителям ОБСЕ, международным институтам омбудсменов и омбудсменам стран Европы, Азиатской ассоциации омбудсменов, ОИС и Ассоциации омбудсменов стран-членов этой структуры и др., в посольства Азербайджана за рубежом и зарубежные посольства в Азербайджане, диаспорским организациям Азербайджана.

Напомним, что в ходе очередной миссии по расследованию фактов, в частности фактов нарушений прав человека в результате агрессии вооруженных сил Армении, а также для доведения правды о происходящем до международных организаций уполномоченная по правам человека (омбудсмен) Азербайджана Сабина Алиева посетила Гянджу, подвергшуюся артобстрелу со стороны ВС Армении.

В ходе мониторинга омбудсмен осмотрела разрушенные в результате артобстрелов дома, историко-культурные памятники, крупные торговые центры и другие общественные объекты, которым причинен серьезный ущерб.

Сабина Алиева встретилась с жителями города, получившими ранения в результате обстрелов со стороны ВС Армении.

https://ombudsman.az/upload/editor/files/Ombudsman_Gence_Hesabat_04-06.10.2020.pdf