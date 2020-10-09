https://news.day.az/society/1278042.html Удары Армении по Физули: тяжело ранен сотрудник ANAMA
Удары Армении по Физули: тяжело ранен сотрудник ANAMA
В результате обстрела со стороны армянских ВС тяжело ранен сотрудник Физулинского регионального филиала Национального агентства по разминированию территорий Азербайджана (ANAMA) Асадов Самир Идаят оглу (1982 г.р.), сообщает Day.Az со ссылкой на Агентство.
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