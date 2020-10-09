Удары Армении по Физули:

В результате обстрела со стороны армянских ВС тяжело ранен сотрудник Физулинского регионального филиала Национального агентства по разминированию территорий Азербайджана (ANAMA) Асадов Самир Идаят оглу (1982 г.р.), сообщает Day.Az со ссылкой на Агентство.

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