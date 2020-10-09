https://news.day.az/society/1278058.html В Баку будут проведены усиленные дезинфекционные работы
В Баку будут проведены усиленные дезинфекционные работы
10 и 11 октября на главных улицах, проспектах и дорогах города Баку и поселков в очередной раз будут проведены усиленные дезинфекционные работы с использованием специальных химических веществ.
Об этом Day.Az сообщили в Исполнительной власти города Баку.
"Учитывая определенную токсичность веществ, используемых при дезинфекционных работах, просим жителей без серьезной необходимости не выходить на улицу в указанное время", - отмечается в сообщении.
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