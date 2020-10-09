https://news.day.az/society/1278078.html Тяжелое ДТП в Шеки, погибли мать и дочь
Тяжелое ДТП в Шеки, погибли мать и дочь
В Шеки произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли два человека.
Как сообщили Day.Az в пресс-службе Министерства внутренних дел, 8 октября около 12:00 на территории города Шеки перевернулся автомобиль марки Mitsubishi, управляемый Н.Азизовым. В результате пассажиры - супруга водителя и его дочь погибли на месте, сам он был госпитализирован.
Ведется расследование.
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