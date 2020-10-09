В Азербайджане еще у 20 школьников выявлен коронавирус

Министерство образования Азербайджана распространило информацию о ситуации с коронавирусом в общеобразовательных учреждениях.

Как передает Day.Az со ссылкой на министерство, за последние сутки число учащихся с температурой тела выше 37 градусов составило 8, а работников - 2.

Сегодня коронавирус выявлен у 20 учащихся и 6 работников.