Против граждан Франции и Грузии, воюющих на стороне Армении, возбудили уголовное дело

Генеральная прокуратура Азербайджанской Республики продолжает принимать необходимые меры для дальнейшего разоблачения на международной арене оккупационной сущности Армении, а также привлечения военнослужащих провокационных армянских формирований, совершивших преступления против нашей армии и мирного населения, к ответственности в рамках норм международного права.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе Генпрокуратуры, проведено расследование на основании многочисленных сообщений, распространенных в местных и зарубежных СМИ о преступлениях, которые на территории Азербайджана совершили гражданин Франции Артур Оганисян и гражданин Грузии Ваагн Чахалян.

Установлено, что иностранные граждане Артур Оганисян и Ваагн Чахалян вступили в уголовную связь с лицами, находящимися в Армении и на оккупированных территориях Азербайджанской Республики, нарушив требования Закона "О государственной границе Азербайджанской Республики" и Миграционного кодекса, незаконно пересекли государственную границу Азербайджанской Республики без соответствующих документов и вне контрольно-пропускных пунктов государственной границы, то есть через территорию Армении, посетили Ханкенди и другие населенные пункты, находящиеся под оккупацией, с целью поддержки незаконного режима под названием "Нагорно-Карабахская республика", участвовали в качестве наемников в военном конфликте военно-политического режима Республики Армения против мирных граждан и Вооруженных сил Азербайджанской Республики, осуществляющих антитеррористические операции.

Также в ходе расследований появились основательные подозрения в том, что указанные лица принимают участие в террористической деятельности против граждан Азербайджанской Республики, используя незаконно приобретенное огнестрельное оружие, боеприпасы и комплектующие.

По факту в Генеральной прокуратуре Азербайджанской Республики возбуждено уголовное дело по статьям 100.2 (ведение агрессивной войны), 29, 120.2.1 (умышленное убийство, совершенное организованной группой или преступным сообществом), 29, 120.2.4 (умышленное убийство, совершенное с особой жестокостью или общеопасным способом), 29, 120.2.12 (умышленное убийство по мотиву национальной, расовой, религиозной ненависти или вражды), 279.3 (создание не предусмотренных законодательством вооруженных формирований или групп) и др.

Генеральная прокуратура направила запросы о правовой помощи в уполномоченные органы стран, гражданами которых являются указанные лица.

Ведется расследование.