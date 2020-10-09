Численность населения Баку может превысить 3 млн человек

К 2040 году численность населения Баку может достигнуть 3,17 миллиона человек.

Это отражено в генплане Баку, охватывающем перспективный 20-летний период на 2020-2040 годы, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Согласно проекту, для того, чтобы спрогнозировать численность населения Баку к 2040 году, проведены исследования по 7 различным направлениям. По итогам исследований, проведенным с использованием различных математических моделей и способов подсчета, установлено, что к этому времени численность населения города составит 2,88-3,17 миллиона человек.

В рамках Генерального плана города Баку за основу взята самая высокая планка результатов подсчета, то есть, то, что к 2040 году численность городского населения может составить 3,17 миллиона человек.

Отметим, что по информации на 1 января 2020 года, население Баку составляет 2,63 миллиона человек, включая беженцев, вынужденных переселенцев и студентов.