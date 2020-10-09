В результате армянского ракетного обстрела Агдама пострадали 4 мирных жителя

Военно-политическое руководство агрессорской Армении продолжает террористические действия в отношении нашего гражданского населения, грубо нарушая нормы и принципы международного права.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе Генеральной прокуратуры, 9 октября 2020 года около 14:00 вооруженные силы страны-оккупанта в различных направлениях подвергли интенсивному ракетному и артиллерийскому обстрелу село Гузанлы Агдамского района.

9 октября 2020 года в результате падения снаряда на территорию поселка Гузанлы получили телесные повреждения и были госпитализированы жители поселка Гусейнов Ализамин Джавид оглу (1979 г.р.), Зейналов Эльчин Али оглу (1978 г.р.), Мамедова Лала Мухаммед гызы (1984 г.р.) и Рзаев Эльчин Ханифа оглу (1992 г.р.).

Генеральная прокуратура Азербайджанской Республики принимает все необходимые меры для привлечения к ответственности в рамках международного права совершивших различные преступления военнослужащих вооруженных сил Армении.