Совет печати Азербайджана распространил заявление

Совет печати Азербайджана направил заявление международным организациям и медиа-структурам.

Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Совет, в заявлении подчеркивается, что визиты зарубежных журналистов в Нагорный Карабах, являющийся неотъемлемой частью Азербайджана, должны быть согласованы с азербайджанской стороной. Подчеркивается, что процедурой предусмотрена аккредитация в Министерстве иностранных дел Азербайджана. Однако, к сожалению, это требование не было выполнено представителями российских СМИ, пострадавшими в инциденте у церкви в Шуше. Поэтому ответственность за инцидент лежит на правительстве Армении, которое пригласило их на эту территорию.

"Министерство обороны Азербайджана заявило, что разрушение церкви в Шуше в период боевых операций не связано с действиями азербайджанской армии. В этом случае логику присутствия журналистов на этой территории следует искать только на армянской стороне. Нет сомнений в том, что армянские круги, рассчитывая на негативную реакцию международного общественного мнения в связи с разрушительным нападением на церковь, также приняли во внимание негативные аспекты того факта, что в результате происшествия пострадали журналисты. Это серьезная провокация, манипуляция свободой слова и выражения.

Совет печати Азербайджана в своем заявлении, адресованном ведущим международным организациям и медиа-структурам мира несколько дней назад, сообщил, что Армения сознательно направляет иностранных журналистов в зоны эскалации. Мы подчеркнули - это опасная тенденция. Факты обстрелов журналистов, находящихся на азербайджанской стороне линии фронта, противной стороной свидетельствуют о том, что для армянских военнослужащих жизнь журналиста не имеет никакого значения, предоставление общественности объективной информации не в их интересах.

Совет печати Азербайджана, вновь обращаясь к иностранным журналистам, призывать их воздерживаться от незаконных визитов на оккупированные территории Азербайджана, которые из-за Армении стали местом пребывания террористов и экстремистов. Совет также желает пострадавшим представителям российских СМИ в Шуше скорейшего выздоровления и возобновления профессиональной деятельности", - говорится в заявлении.