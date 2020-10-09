https://news.day.az/society/1278198.html Армянские провокации: погиб 31 мирный житель, 168 человек получили ранения
Армянские провокации: погиб 31 мирный житель, 168 человек получили ранения
Названо число мирных граждан Азербайджана, убитых и получивших ранения в результате армянских провокаций.
Как сообщили в пятницу Day.Az в пресс-службе Генеральной прокуратуры Азербайджана, в результате обстрела ВС Армении населенных пунктов страны с 27-го сентября по сей день погиб 31 мирный житель,168 гражданских лиц получили ранения.
Разрушены 143 гражданских объекта, 1091 индивидуальный жилой дом и 45 многоквартирных зданий.
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