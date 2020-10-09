МЧС о пожарах и обстрелах гражданских объектов Азербайджана

Вооруженные силы Армении, обстреливая из тяжелой артиллерии и ракетных установок азербайджанские населенные пункты, гражданские объекты, в том числе частные и многоквартирные дома, хозяйства, продолжают вызывать на гражданских объектах разрушения и пожары.

Как сообщили в пятницу Day.Az в министерстве по чрезвычайным ситуациям Азербайджана, в результате попадания снарядов, выпущенных армянскими вооруженными силами, в Агдамском районе произошло возгорание в трех частных домах и на хозяйственном объекте. Привлеченные к месту происшествий соответствующие силы Государственной пожарной службы МЧС предотвратили пожар.

В МЧС поступила информация о том, что в Тертерском районе в результате попадания снаряда на хозяйственном объекте, принадлежащем гражданину, возник пожар. Из-за интенсивного обстрела территории армянскими подразделениями потушить пожар не удалось.

В МЧС отметили, что в целях тушения пожаров, возникших в результате армянских артобстрелов на различных объектах, в том числе гражданских, а также в частных и многоквартирных домах, хозяйствах, инфраструктурных объектах, министерство работает в усиленном режиме. В связи с чрезвычайными ситуациями министерство просит звонить на номер горячей линии "112".