https://news.day.az/society/1278348.html В Азербайджане произошло землетрясение
В Азербайджане произошло землетрясение
В Гусарском районе произошло землетрясение.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Республиканский центр сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана, подземные толчки были зафиксированы в 04:02 по местному времени.
Магнитуда землетрясения составила 3. Подземные толчки не ощущались.
Очаг землетрясения залегал на глубине 60 км.
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