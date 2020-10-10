В Азербайджане произошло землетрясение

В Гусарском районе произошло землетрясение.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Республиканский центр сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана, подземные толчки были зафиксированы в 04:02 по местному времени.

Магнитуда землетрясения составила 3. Подземные толчки не ощущались.

Очаг землетрясения залегал на глубине 60 км.