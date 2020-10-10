https://news.day.az/society/1278408.html В результате армянских обстрелов погиб 31, ранен 171 человек
В результате армянских обстрелов погиб 31, ранен 171 человек
В результате атак, совершенных ВС Армении на гражданское население Азербайджана, погиб 31 и ранен 171 человек, передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры Азербайджана.
Пострадало 146 гражданских объектов, 45 многоквартирных жилых зданий и 1137 жилых домов.
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