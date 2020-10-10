В результате армянских провокаций погибли 5 детей и 5 женщин

В ходе провокаций ВС Армении, начавшихся с 27 сентября, до сегодняшнего дня погиб 31 мирный житель, среди которых 5 детей и 5 женщин.

Об этом глава Госкомитета по проблемам семьи, женщин и детей Бахар Мурадова сказала в ходе онлайн-встречи с региональным директором ЮНИСЕФ по Европе и Средней Азии Афшан Хан, передает Day.Az.

Мурадова добавила, что получили ранения 168 человек, в непригодное состояние пришли 142 гражданских объекта и более 1050 жилых домов: "В настоящее время гражданские лица и территории Азербайджана продолжают подвергаться артиллерийскому обстрелу. Часть оккупированных земель освобождена, но ситуация там душераздирающая, потому что там не осталось ни одного исторического памятника Азербайджана, ни одного строения, пригодного для жилья, гражданской инфраструктуры".

По ее словам, только по городу Тертер, находящемуся вблизи от линии соприкосновения войск, с 27 сентября по настоящее время было выпущено до 12 тысяч снарядов.

Региональный директор ЮНИСЕФ по Европе и Средней Азии Афшан Хан сказала, что, учитывая эскалацию конфликта, ЮНИСЕФ призвал к выполнению обязательств в связи с гражданским населением и гражданской инфраструктурой. Гражданское население не должно быть целью во время военных конфликтов, добавила она.