Обстрелы со стороны ВС Армении вызывают пожары и разрушения на гражданских объектах

Армянские вооруженные силы продолжаютар тиллерийский и ракетный обстрел густонаселенных пунктов, гражданских объектов Азербайджана, в том числе частных и многоквартирных домов, домашних хозяйств, что вызвало пожары и разрушения, сообщает Day.Az со ссылкой на МЧС.

Выпущенные вооруженными силами Армении снаряды привели к пожару в одной из квартир в четырехэтажном жилом доме в Тертерском районе, пожар произошел также на крыше здания. Соответствующим силам Государственной службы пожарной охраны МЧС, привлеченным на территорию, удалось предотвратить распространение огня на соседние квартиры.

Кроме того, выпущенные армянской армией снаряды привели к пожарам в принадлежащих гражданам хозяйственных объектах в Тертерском и Агдамском районах.

Отметим, что МЧС работает в усиленном режиме. В случае возникновения какой-либо чрезвычайной ситуации просьба немедленно сообщать об этом на горячую линию "112" МЧС.