https://news.day.az/society/1278428.html С 27 сентября обнаружено 598 кассетных боеприпасов, выпущенных армянами - ANAMA
С 27 сентября обнаружено 598 кассетных боеприпасов, выпущенных армянами - ANAMA
"Использование кассетных боеприпасов против населенных пунктов противоречит принципам международного гуманитарного права".
Как сообщает Day.Az, об этом на брифинге сказал менеджер по операциям ANAMA Эльнур Гасымов.
Он отметил, что в результате обстрела гражданских объектов есть пострадавшие: "До сегодняшнего дня обнаружено 598 кассетных боеприпасов. Каждый из них содержит 360 осколков".
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