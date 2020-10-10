С 27 сентября обнаружено 598 кассетных боеприпасов, выпущенных армянами

"Использование кассетных боеприпасов против населенных пунктов противоречит принципам международного гуманитарного права".

Как сообщает Day.Az, об этом на брифинге сказал менеджер по операциям ANAMA Эльнур Гасымов. 

Он отметил, что в результате обстрела гражданских объектов есть пострадавшие: "До сегодняшнего дня обнаружено 598 кассетных боеприпасов. Каждый из них содержит 360 осколков".