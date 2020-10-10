В Азербайджане выявлено 233 случая заражения коронавирусом, 106 человек вылечились, трое скончались.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете министров.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 41752 случая заражения коронавирусной инфекцией. Из них 39235 человек вылечились, 608 человек скончались, число активных больных - 1909.

До сегодняшнего дня в Азербайджане проведено 116 9656 тестов на выявление новых случаев заражения коронавирусом, за последние сутки - 7594 теста.