https://news.day.az/society/1278455.html В Азербайджане выявлено 233 случая заражения коронавирусом - 106 человек вылечились - ФОТО
В Азербайджане выявлено 233 случая заражения коронавирусом - 106 человек вылечились - ФОТО
В Азербайджане выявлено 233 случая заражения коронавирусом, 106 человек вылечились, трое скончались.
Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете министров.
До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 41752 случая заражения коронавирусной инфекцией. Из них 39235 человек вылечились, 608 человек скончались, число активных больных - 1909.
До сегодняшнего дня в Азербайджане проведено 116 9656 тестов на выявление новых случаев заражения коронавирусом, за последние сутки - 7594 теста.
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