Люди успокоились и забыли про правила карантина

Рост числа суточных заражений коронавирусом в Азербайджане дает основание более пристальнее обратить внимание на эту проблему и соблюдать правила карантинного режима.

Как передает Day.Az, об этом сказал Председатель научного комитета TƏBİB Акиф Гурбанов.

Гурбанов напомнил, что хотя сняты большинство ограничений, некоторые запреты все еще остаются в силе.

"Но люди, похоже, забывают, что все еще действует карантинный режим, что надо соблюдать правила карантина. Граждане успокоились, контакты между людьми увеличились. В результате сегодня мы наблюдаем рост числа суточных заражений. Если тенденция роста продолжится, это станет тревожным знаком. Поэтому люди должны избегать ненужных контактов, работать как можно чаще удаленно и сохранять социальную дистанцию. Маску необходимо надевать в общественном транспорте и в любых других местах массового скопления людей", - сказал он.