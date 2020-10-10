Пусть армянские оккупанты убираются с нашей страны!

В мире нас всего 2100 человек, но каждый из нас является воином Азербайджана во имя освобождения оккупированной территории страны от армянских агрессоров, сказал Trend житель уникального села Хыналыг, представитель туристического сектора Рахман Саркаров, передает Day.Az.

"Наш малочисленный народ, как и все граждане Азербайджана, объединен единой целью - скорейшей победы над армянскими оккупантами. Наша страна исторически является толерантной и мультикультуральной, в которой, независимо от национальности, народности и вероисповедания, все живут душа в душу, в мире и согласии, как одна семья. И в эти дни наше единство не только подтверждается, но и является большой силой против армянских агрессоров. Каждый из нас вносит свою лепту в скорейшее освобождение страны. Например, мой сын Урфан является руководителем студенческой платформы "Карабах - это Азербайджан!", которая ведет просветительскую деятельность в социальных сетях и различных зарубежных ресурсах, представляя мировой общественности правду об Азербайджане и справедливую позицию страны в борьбе с армянскими агрессорами. Я сам всегда веду просветительскую деятельность, рассказываю зарубежным туристам об оккупации Карабаха и прилегающих районах, о зверствах и вандализме армянских вооруженных сил. Все мы - жители Хыналыг, каждая семья в эти дни живет только одной мыслью - что происходит в зоне боевых действий, и от души радуемся освобожденным городам, поселкам и селам, ждем водружения флага Азербайджана в Ханкенди, Шуше, Ходжалы, Лачине, Кельбаджаре, Губадлы и других местах", - сказал Рахман Саркаров.

По его словам, армянский фашизм принес много горя Азербайджану, шехиды, в том числе Хыналыга, вписали свое имя в героическую летопись страны. От имени хыналыгцев Рахман Саркаров выразил благодарность Верховному главнокомандующему, Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву за верные шаги во имя страны, подчеркнув успехи в политической, военной и общественной жизни.

"Вместе мы поддерживаем главу государства и ждем дальнейших успехов. У нас одна цель - восстановление территориальной целостности Азербайджана, мир и стабильность в стране и регионе. Наша Родина едина и неделима! Пусть армянские оккупанты убираются с нашей страны! Проигрывая нашей армии, они вымещают свое зло на мирных жителях - это очень подло и в очередной раз показывает их истинное лицо. На протяжении около 200 лет они проводят этническую чистку против азербайджанского народа, хуже, чем фашисты. В Армении кроме армян никто не живет, что показывает нацистскую сущность идеологии их руководства, активно поддерживаемую армянским лобби и рядом зарубежных стран. Но ничто не остановит Азербайджан в борьбе за свое правое дело и оккупированная территория страны будет очищена от армянских агрессоров", - добавил Рахман Саркаров.