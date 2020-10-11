Политика террора на государственном уровне в Армении продолжается.

Об этом, как сообщает в воскресенье Day.Az, написал на своей странице в Twitter помощник Президента Азербайджана, заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев.

"Политика террора на государственном уровне в Армении продолжается. Безнаказанность Армении подталкивает ее к дальнейшим военным преступлениям. Нарушая гуманитарное перемирие, Армения произвела беспорядочный обстрел густонаселенной жилой части Гянджи. Армению нужно остановить", - написал Гаджиев.

"Среди ночи город Гянджа подвергся ракетному обстрелу со стороны Армении. Разрушены три жилых дома. На данный момент убито как минимум семь мирных жителей, а также женщины. Тяжело ранены 33 мирных жителя, среди которых дети. Армения прикрывается гуманитарным прекращением огня, чтобы атаковать мирных жителей Азербайджана", - написал он в Твиттере.

"Армения в рамках гуманитарной помощи, доставляемой гражданскими авиалиниями, получила новые ракеты "Смерч". Сразу же начались атаки на мирное население и критическую энергетическую инфраструктуру в Мингячевире. Посмотрите на разрыв между цивилизованным миром и Арменией", - сказал Гаджиев.