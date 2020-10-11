Последние данные о раненых в результате армянского обстрела Гянджи

В Гяндже люди находятся в приподнятом настроении, никто не боится, люди не паникуют, все хорошо.

Как передает Day.Az, об этом musavat.com глава ИВ Гянджи Ниязи Байрамов.



Он отметил, что ракета, выпущенная по центральной части Гянджи, повредила три здания.



"В этом районе есть три здания. Одно из них 2-этажное, рассчитанное на 16 квартир. Два одноэтажные - в одном 9 квартир, в другом - 6. В общем там проживают 84 семьи. 5 человек погибли. 34 ранены. 2 человека находятся под завалами. Все пострадавшие находятся в больнице. Дополнительная информация будет предоставлена позже​​", - сказал глава ИВ Гянджи.