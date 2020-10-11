Из-под завалов извлекли 17 человек и 7 тел погибших

11 октября 2020 года около 2 часов ночи армянская армия, грубо нарушив гуманитарный режим прекращения огня, подвергла ракетному обстрелу Гянджу, второй по величине город Азербайджана, расположенный за пределами зоны боевых действий.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на сайт Министерства по чрезвычайным ситуациям, в результате одна из ракет, попавшая в жилой дом, полностью разрушила здание, оставив его жителей под руинами.

Оперативно привлеченные на территорию соответствующие силы Министерства по чрезвычайным ситуациям, на этот час извлекли из-под завалов 17 человек и 7 тел погибших.

В поисково-спасательную операцию были привлечены: 33 человека личного состава и 3 единицы техники от Гянджинского регионального центра, 25 человек личного состава, 3 единицы техники и 5 специально обученных собак от Службы Спасения Особого Риска, 48 человек личного состава и 2 единицы техники от Войск гражданской обороны, 21 человек личного состава и 3 единицы техники от Государственной Службы Пожарной охраны МЧС. В настоящее время поисково-спасательная операция продолжается.

Отметим, что Министерство по чрезвычайным ситуациям в настоящее время работает в усиленном режиме. В случае возникновения какой-либо чрезвычайной ситуации просим незамедлительно сообщить об этом на горячую линию "112" МЧС.