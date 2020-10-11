https://news.day.az/society/1278664.html Число погибших в Гяндже достигло 9 - Генпрокуратура Азербайджана
Число погибших в Гяндже достигло 9 - Генпрокуратура Азербайджана
В результате ракетного обстрела 11 октября около 02:00 вооруженными силами Армении многоквартирных жилых домов, расположенных в центральной части города Гянджа, расположенного за пределами фронтовой зоны второго по величине города Азербайджанской Республики, погибли 9 человек, в том числе 4 женщины.
Как сообщает Day.Az, информацию об этом распространила Генеральная прокуратура Азербайджана.
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