https://news.day.az/society/1278677.html В результате армянских провокаций погиб 41 мирный житель, 205 получили ранения
В результате армянских провокаций погиб 41 мирный житель, 205 получили ранения
Обнародована статистика преступлений, совершенных вооруженными силами Армении против мирного населения Азербайджана с 27 сентября до 12:00 10 октября.
Как сообщили Day.Az в Генеральной прокуратуре, за это время погиб 41 мирный житель, 205 получили ранения.
Количество жилых домов, пришедших в непригодное состоянии, составило 1 165, многоквартирных жилых зданий - 57, гражданских объектов-146.
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