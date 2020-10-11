В результате армянских провокаций погиб 41 мирный житель, 205 получили ранения

Обнародована статистика преступлений, совершенных вооруженными силами Армении против мирного населения Азербайджана с 27 сентября до 12:00 10 октября.

Как сообщили Day.Az в Генеральной прокуратуре, за это время погиб 41 мирный житель, 205 получили ранения.

Количество жилых домов, пришедших в непригодное состоянии, составило 1 165, многоквартирных жилых зданий - 57, гражданских объектов-146.