В Азербайджане выявлено 230 случаев заражения коронавирусом

В Азербайджане выявлено 230 сучаев заражения коронавирусом, 122 вылечились, один скончалися. 

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете министров. 