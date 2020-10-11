https://news.day.az/society/1278779.html В Азербайджане выявлено 230 случаев заражения коронавирусом - 122 человека вылечились
В Азербайджане выявлено 230 случаев заражения коронавирусом - 122 человека вылечились
В Азербайджане выявлено 230 сучаев заражения коронавирусом, 122 вылечились, один скончалися.
Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете министров.
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