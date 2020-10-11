Суговушан воссоединяется с жителями

3 октября стратегически важное село Мадагиз было освобождено от армянской оккупации азербайджанскими вооруженными силами.

Как передает Day.Az, в тот же день Президент Азербайджана, Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев подписал распоряжение о восстановлении исторического названия Мадагиза - Суговушан.

Сегодня сотрудники Общественного телевидения направились Тертер и узнали о чувствах, которые испытывают жители Суговушана.