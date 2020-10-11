https://news.day.az/society/1278848.html Суговушан воссоединяется с жителями - ВИДЕО
Суговушан воссоединяется с жителями - ВИДЕО
3 октября стратегически важное село Мадагиз было освобождено от армянской оккупации азербайджанскими вооруженными силами.
Как передает Day.Az, в тот же день Президент Азербайджана, Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев подписал распоряжение о восстановлении исторического названия Мадагиза - Суговушан.
Сегодня сотрудники Общественного телевидения направились Тертер и узнали о чувствах, которые испытывают жители Суговушана.
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